وفاة أخ بعد ساعات من عزاء شقيقه في الشرقية

لفظ شاب في نهاية العقد الخامس من العمر، أنفاسه الأخيرة؛ بعد ساعات من عزاء شقيقه في إحدى القرى التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وفارق الأخ الأكبر أحمد ماهر عبدالله، الحياة أمس الثلاثاء، وهو في نهاية الخمسينات من عمره، في الوقت الذي ظهر خلاله شقيقه الأصغر محمد، 47 عاما، في حالة يرثى لها أثناء تلقي العزاء، قبل أن يلحق الأخير بشقيقه ويفارق الحياة هو الآخر بعد ساعات من تلقي العزاء داخل قرية سندنهور بمركز بلبيس.

وأفاد عدد من أهالي القرية، بأن الشقيق الأصغر ظل قريبا من جثمان شقيقه منذ لحظة وفاته وحتى شيعت جنازته، قبل أن يفارق الحياة بعد سعات من تلقيه واجب العزاء؛ إذ توفى صباح اليوم الأربعاء، ليلحق بشقيقه.