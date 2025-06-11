سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية شمال غزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وجاء في بيانها: "دمرنا دبابة ميركافا صهيونية بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار توغلت في منطقة غرب عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة".



وكانت "سرايا القدس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مقاتليها و"بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا أنهم دمرا يوم السبت الماضي آليات عسكرية إسرائيلية توغلت محيط مدرسة المهاجرين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بتفجير عدد من العبوات البرميلية شديدة الانفجار مزروعة مسبقا، ورصدوا إطلاق كثافة نارية وقنابل دخانية من جانب العدو لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء القتلى والجرحى".

كما أكدت "سرايا القدس" أنها استهدفت "بوابل من قذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس".

وفي بيان سابق اليوم الثلاثاء أعلنت أن قواتها، "قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى (لواء العامودي) تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين محيط صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس بعدد من قذائف الهاون الثقيل"، لافتة إلى أن "طائرة مروحية تابعة للعدو فتحت النار وأطلقت قنابل دخانية في المكان المستهدف لإجلاء المصابين".

وفي المقابل، كشف الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 2023 وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 866 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.