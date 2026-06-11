عقدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا تعريفيًا وتوعويا موسعا بعنوان «فصل المخلفات من المنبع وآليات الاستفادة منها»، برئاسة الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب محافظ الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» ودعمًا للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تحت شعار «الإسكندرية نظيفة».

جاء المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الرامية إلى دعم المبادرات البيئية والمشروعات التنموية التي تسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات ونشر ثقافة إعادة التدوير بين المواطنين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تفعيل نتائج الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية مع مسؤولي إحدى الشركات الناشئة المتخصصة في تدوير وإدارة المخلفات الصلبة باستخدام التقنيات الحديثة، لبحث آليات التعاون ونشر الوعي البيئي في مختلف أحياء المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

وشهد المؤتمر حضور رؤساء الأحياء وممثلي مركز ومدينة برج العرب، إلى جانب عدد من الكوادر الفنية والعاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في إطار جهود تطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز دورهم في نشر الثقافة البيئية.

وأكدت الدكتورة أميرة يسن هيكل، خلال كلمتها، أن الجمع بين مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» وتطبيقات المشروعات الخضراء الذكية يمثل خطوة مهمة نحو تغيير السلوك المجتمعي تجاه البيئة، مشيرة إلى أن التوسع في تطبيق أساليب الفصل من المنبع يساهم في تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي ذي قيمة، بدلاً من كونها عبئًا بيئيًا.

وأضافت أن رؤساء الأحياء والعاملين بالأجهزة التنفيذية يمثلون حلقة الوصل الأساسية مع المواطنين، الأمر الذي يعزز دورهم في نشر الوعي البيئي والتعريف بأهمية فصل المخلفات وإعادة تدويرها.

كما استعرض ممثلو الشركة المتخصصة آليات العمل والتطبيقات المستخدمة في جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مؤكدين أن التعاون مع محافظة الإسكندرية يدعم جهود نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الموارد القابلة لإعادة الاستخدام من خلال حلول تكنولوجية حديثة.

واختتم المؤتمر بحوار مفتوح مع المشاركين لمناقشة آليات التنسيق وسبل تنفيذ حملات توعوية ميدانية تستهدف المواطنين بمختلف أحياء الإسكندرية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة.