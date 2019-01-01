إيران تنفي صحة ما تردد من تقارير عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

نفت إيران -اليوم الخميس- صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في الخليج العربي، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة تفنيد إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني تقارير عن محاولة الحرس احتجاز الناقلة البريطانية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن"دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشدد البيان على أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفظ بريطانية.