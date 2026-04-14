أمريكا وإندونيسيا تعززان الشراكة الدفاعية وسط توترات إقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت الولايات المتحدة وإندونيسيا يوم الاثنين على إنشاء إطار جديد للتعاون الدفاعي، في خطوة تعمق العلاقات العسكرية بين البلدين في وقت تتصاعد فيه المنافسة الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ونظيره الإندونيسي جعفري شمس الدين، قال الجانبان إنهما سيطلقان "شراكة تعاون دفاعي كبرى".

وكتب هيجسيث على منصة "إكس": "فخور بالإعلان عن الارتقاء بعلاقتنا إلى شراكة تعاون دفاعي كبرى، اعترافا بقوة وإمكانات علاقاتنا الدفاعية الثنائية".

وتتضمن الشراكة ثلاثة أعمدة أساسية"، بحسب البيان، وهي: تحديث القدرات العسكرية وبناء القدرات، والتدريب والتعليم العسكري المهني، والمناورات والتعاون العملياتي.

وتعكس هذه الخطوة جهود واشنطن لتعزيز الشراكات في المنطقة، حيث تتزايد المخاوف بشأن الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

وسعت وزارة الدفاع الإندونيسية إلى احتواء القلق المحلي بشأن تقارير تحدثت عن مقترح قد يسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالعبور عبر مجالها الجوي.

وقالت الوزارة إن وثيقة وُصفت في التقارير بأنها خطة لمنح وصول جوي عسكري أمريكي لا تزال في مرحلة مبكرة وغير ملزمة.

وأضافت أنها مجرد مسودة أولية لرسالة نوايا لا تزال قيد النقاش، ولا تتمتع بأي قوة قانونية ولا تُعد سياسة حكومية معتمدة.