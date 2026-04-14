منظمات مالية عالمية تحذر من صدمة في أسواق النفط

قال مديرو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية، يوم الإثنين، إن الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة نتيجة الحرب قد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة "لفترة طويلة".

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الاضطرابات في إمدادات النفط الناتجة عن الصراع تعد "أكبر تحد لأمن الطاقة في التاريخ". وأضاف أن ثلث مرافق الطاقة البالغ عددها 80 في الشرق الأوسط، والتي تراقبها الوكالة، قد تعرضت لأضرار.

وجاءت تصريحات بيرول في مقر صندوق النقد الدولي، عقب اجتماعه مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

وحذر بيرول من أن شهر أبريل قد يكون أسوأ من مارس بالنسبة للاقتصاد العالمي، لأن العديد من شحنات الوقود التي سبقت الحرب كانت لا تزال تصل إلى الموانئ خلال الشهر الماضي.

وبلغت أسعار النفط الأمريكي 98 دولارا للبرميل في تداولات بعد الظهر، بعد أن تجاوزت 100 دولار في وقت سابق من يوم الإثنين.