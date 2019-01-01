البرلمان العربي يهنئ الرئيس الموريتاني بانتخابه رئيسا للجمهورية

تلقى الرئيس الموريتاني المنتخب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني برقية تهنئة من الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي قدم له فيها التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وجاء في برقية التهنئة التي بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الخميس "أهنئكم بالثقة الكبيرة التي حظيتم بها من الشعب الموريتاني الشقيق، في استحقاق دستوري هام أظهر عزيمة الشعب الموريتاني الشقيق القوية في استكمال مسيرته الديمقراطية الناجحة، والمضي قدما على طريق تحقيق التنمية الشاملة والتي تعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وقال الدكتور السلمي في برقيته "أنتهز هذه المناسبة لاعبر لفخامتكم ، عن ثقتنا بأنكم لن تدخروا جهدا في تعزيز التضامن العربي وتمتين العلاقات العربية العربية ضد كل من يحاول المساس بالأمن القومي العربي، ودعم قضايا امتنا العربية في المحافل الإقليمية والدولية لما للجمهورية الإسلامية الموريتانية من ثقل ومكانة بارزة في إفريقيا والعالم العربي".

وكان الرئيس الموريتاني المنتخب قد تلقى برقيات تهاني السيدة آدوري آزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم والوزيرة الأولى النرويجية السيدة إرنا سولبرغ.