روسيا تدعو الأطراف المتورطة في حادث الناقلة البريطانية بالخليج لضبط النفس

قال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن بلاده تدعو جميع الأطراف المتورطة في حادث الناقلة البريطانية في الخليج، لضبط النفس حتى لا يتأزم الأمر ويحل الوضع من خلال الحوار.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- : "نراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالحادث الذي تعلق بناقلة نفط بريطانية وقوارب إيرانية في منطقة الخليج"، مشيرا إلى أن "المعلومات التي أدلى بها ممثلون إيرانيون تتناقض مع الواقع".

وتابع قائلًا: "على أي حال، نعتقد أنه يجب ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز دون أي تحفظات، لأن هذا مهم للغاية للاقتصاد العالمي وللبيئة الاقتصادية العالمية".

وتأتي هذه الأحداث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق؛ لخرقها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق بنقلها النفط إلى سوريا.