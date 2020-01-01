هالة فاخر تستعد لتقديم برنامج «هالة خاصة» عبر شاشة النهار

تستعد الفنانة الكبيرة هالة فاخر لتقديم برنامجها الجديد "هالة خاصة"، والمقرر عرضه عبر شاشة "النهار" خلال الشهر الجاري.

البرنامج فني اجتماعي ثقافي يشمل جميع اهتمامات المجتمع وسيكون ملماً بكل ما يهم المواطن المصري والعربي، وسيتم عرضه على مدار يومين في الأسبوع وسيناقش جميع القضايا الموجودة على الساحة بكل جراءة وبشكل مختلف ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية ويقدم مجموعة من الفقرات المختلفة فى صورة جديدة.

من جهة أخرى، تواصل فاخر تصوير دورها في فيلم "النمس والإنس"، داخل ستوديو شريف عرفة، وسط إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والفيلم بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وإخراج شريف عرفة.