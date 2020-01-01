محتجون مناهضون للحكومة في مالي يحتلون البرلمان ومبنى التلفزيون الرسمي

نظم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مالي مظاهرات في العاصمة باماكو اليوم الجمعة ، وأعلنوا رفضهم للتنازلات التي قدمها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بهدف حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء ، إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة الاستقلال قبل أن يتقدموا نحو البرلمان ومبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية في مالي.

وتوقف بث التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة بعد احتلال المتظاهرين

للمبنى.

وقال تشوجيل مايجا، وهو أحد قادة حركة يونيو من باماكو عبر الهاتف :"لقد انتهى الأمر، لقد انتهينا من الحديث .. يجب على الرئيس أن يرحل".

ويواجه كيتا 75 عامًا حالة استياء وسط تصاعد الأزمة الامنية، وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)والتوترات السياسية

بعد الانتخابات البرلمانية المتنازع بشأنها التي أجريت في مارس الماضي.

وقال كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018،في خطاب متلفز أول أمس الأربعاء، إنه منفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي.

وأضاف أن إعادة التصويت في انتخابات البرلمان المتنازع عليها ليس ضروريا.

وتم إجراء الانتخابات ، التي كان ينظر إليها إلى حد كبير على أنها خطوة نحو حل الأزمة الأمنية والسياسية في مالي ، على الرغم من تفشي فيروس كورونا واختطاف المنافس الرئيسي لكيتا، زعيم المعارضة سومايلا سيسي، من قبل مسلحين إسلاميين مشتبه بهم .