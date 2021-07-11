السعودية: إيقاف 298 مواطنا ومقيما في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم الأحد إيقاف 298 سعوديا وأجنبيا بينهم موظفون يعملون في عدة وزارات.



وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم إيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة والنيابة العامة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير".



وأضافت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وهذا لحماية المال العام والحفاظ عليه.



وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية، نفذت خلال شهر رمضان الماضي 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في 12 وزارة لتورطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير".