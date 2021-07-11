ميسي يسيطر على جوائز كوبا أمريكا وأفضل حارس تذهب لمارتينيز

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سيطر ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين، على جوائز كوبا أمريكا، بعد قيادته للتانجو للفوز باللقب على حساب البرازيل.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد على البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021 ليتوج التانجو باللقب الخامس عشر في تلك البطولة.

ويعد هذا اللقب هو الأول لليونيل ميسي مع التانجو في مسيرته الكروية.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة بالإضافة إلى جائزة أفضل هداف للبطولة برصيد 4 أهداف.

وذهبت جائزة أفضل حارس في البطولة لروبرتو مارتينيز حارس مرمى التانجو الذي تألق وساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده للقب.