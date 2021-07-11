شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التحرك العاجل لإطلاق مفاوضات سلام عادلة مع الفلسطينيين

أكد ⁧‫سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكري، اليوم الأحد،‬ مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد،⁩ على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل.

وكان وزير الخارجية قد بدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.