محافظ بورسعيد يبحث سبل التعاون مع شركة للتخلص من المخلفات الصلبة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شركة للتخلص من المخلفات الصلبة؛ لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة بمحافظة بورسعيد، بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد سبل التعاون مع الشركة، حيث استمع لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذى للشركة عن آليات عمل الشركة في التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذلك أهداف الشركة التي تشمل جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية بكفاءة تصل 100%، والكنس اليدوى والأوتوماتيكي للشوارع، ومحاولة القضاء على ظاهرة النبش، وتوفير موارد بشرية مؤهلة للعمل.

وجرى استعراض خطة عمل الشركة ومميزاتها، والتي توفر غرفة عمل يتم من خلالها متابعة العمل والاستجابة للشكاوى وتوعية المواطنين وأيضا تدريب العمالة، والخدمات المقدمة بالشركة.

ورحب المحافظ بالتعاون مع الشركة بما يحقق مستوى أفضل للتخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، ويحافظ على المظهر الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعي، تماشيا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة، موجها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحقيق التعاون الأمثل مع الشركة.