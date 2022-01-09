الصحة السعودية: 17 مركزا للطوارئ قدمت الخدمات للحجاج بمنشأة الجمرات

قدمت وزارة الصحة السعودية خدماتها الصحية والطبية والإسعافية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق في منشأة الجمرات من خلال 17 مركزا مجهزا للطوارئ تتوزع في مواقع مختلفة من أبراج المنشأة، ويعمل بها أكثر من 138 كادرا مؤهلا من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية.



وأوضحت الوزراة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية /واس/ - أن معظم الحالات التي تعاملت معها المراكز خلال أيام التشريق كانت حالات باردة، فيما نقلت حالات محدودة عبر النقل الإسعافي للمستشفيات لاستكمال متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها.



من جانبها، أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة 27 قرارا إداريا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.



وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل.



بدورها، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى الشبكة الكهربائية بواسطة التغذية من خمس محطات كهربائية بأكثر من 20 مغذٍّ كهربائي من الجهد المتوسط موزعة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي من خلال ثلاث محطات رئيسة، و13 محطة فرعية تحتوي على 40 محولًا كهربائيًا خافض الجهد، وتغذية أكثر من 1500 لوحة كهربائية تسهم في رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.



وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر - وفقا لـ (واس) - أنه تم توزيع 250 ألف عبوة من ماء زمزم، وُفِّرت في مواقع المسجد الحرام وساحاته كافة، وتُوبِع توزيع العبوات في صحن المطاف تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من 25 ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات 800 ألف لتر.



وأشار إلى أن جموع الحجيج من المتعجلين توافدت إلى المسجد الحرام دون حدوث أي معوقات، حيث شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في الدخول.