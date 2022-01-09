وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك تجري أول زيارة رسمية إلى طوكيو

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى طوكيو، اليوم الاثنين، لتختتم جولتها في آسيا بأول زيارة رسمية لها إلى اليابان، والتي من المرجح أن يطغى عليها الاغتيال الصادم لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتزور بيربوك، التي من المقرر أن تلتقي بنظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي، في الوقت الذي تعاني فيه اليابان من اغتيال آبي خلال تجمع انتخابي يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر إجراء مراسم تأبين آبي اليوم، وذلك قبل دفنه في اليوم التالي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وخلال وجودها في اليابان، من المقرر أن تبحث بيربوك التعاون الثنائي في إطار سياسة ألمانيا تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المرجح أن تتضمن المحادثات أيضا العلاقات مع الصين.

وتشارك اليابان بصفتها عضوا في مجموعة السبع، التي تترأس ألمانيا دورتها الحالية، أيضا في المشاورات الجارية حول حرب روسيا على أوكرانيا.

ومن المقرر أن تزور بيربوك قاعدة بحرية يابانية بعد الظهر. وتوجد أيضا خطط لأن تزور قاعدة الأسطول الأمريكي السابع في يوكوسوكا، حيث يستقبلها قائد الأسطول نائب الأدميرال كارل توماس.