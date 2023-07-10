 تونس ومالطا تناقشان السبل الكفيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية - بوابة الشروق
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تونس ومالطا تناقشان السبل الكفيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 1:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يوليه 2023 - 1:57 ص

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع إيان بورج وزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، تعزيز التعاون خاصة في مجال التشغيل والتدريب المهني والطاقة والسياحة إلى جانب السبل الكفيلة بمكافحة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة قوامها الشراكة والنهوض بالاستثمار في البلدين.

وذكر بيان للخارجية التونسية أن اللقاء اليوم جاء بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية مالطا روبار أبيلا إلى تونس على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

ووفق البيان، تم خلال المقابلة الإشادة بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس ومالطا، واعتزام الطرفين تعزيز تلك الصداقة خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين في مرحلة ما بعد "كوفيد 19".

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