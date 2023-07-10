ضبط سيدة حاصلة على دبلوم صناعي تنتحل صفة طبيب تغذية بالبحيرة

تمكن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، برئاسة الدكتور محمد شتا، وبالتنسيق مع رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، من ضبط سيدة حاصلة على دبلوم صناعي، تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية، وتم تشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتم تحرير محضر لانتحالها صفة طبيب تغذية علاجية.

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية ودمنهور، وقدم الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية، كما قدم الشكر لفريق العلاج الحر بدمنهور.

وأكد ثقته الكاملة في فرق العلاج الحر، التى لها مكانتها ضمن المنظومة الصحية، مشددا بأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب، موجها بتكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على كافة المنشآت الطبية الخاصة على مستوى جميع مراكز المحافظة.