مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة موسعة حول مسار التسلح الكيماوي في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة موسعة حول مسار التسلح الكيماوى فى سوريا برئاسة اديجى ابو نائب الممثل السامى للأمين العام لشئون نزع السلاح، وسيتم عقد جلسة استماع لمداخلات الدول أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، تعقبها جلسة مشاورات مغلقة.

كما سيعقد مجلس الأمن مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة جلسة استماع تحت بند "مهددات السلم والأمن الدوليين"، من لائحة المجلس وذلك بناء على طلب مندوب روسيا فى المجلس، و قالت مصادر في مجلس الأمن إن الجلسة ستركز على موضوع تفجيرات السادس والعشرين من سبتمبر من العام الماضي لانبوب غاز الشمال "نورد ستريم" ببحر البلطيق والذي أصابه العطب الشديد الذي أدى إلى وقف تشغيله انذاك.

وكان مجلس الأمن الدولي قد استهل أعماله لهذا الأسبوع بجلسة عقدت أمس حول آلية ايصال المساعدات الانسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودى فى شمال البلاد مع تركيا وذلك دونما الحاجة الى موافقة مسبقة من الحكومة السورية .

كما ناقش مجلس الأمن أمس قرار مد تفويض مهمة الأمم المتحدة فى اليمن بموجب اتفاق الحديدة تحدث فيها هانز جراندبيرج الممثل الأممى الخاص لليمن و مساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية جويس موساي.