أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8ر14% سنويا في الأيام العشرة الأولى من يوليو بسبب تباطؤ صادرات الرقائق، حيث بلغت قيمة الصادرات 3ر13 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يوليو، مقابل 5ر15 مليار دولار العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

في الوقت نفسه انخفضت الواردات بنسبة 9ر26% سنويا إلى 5ر15 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 27ر2 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع صادرات الرقائق، التي تعد أحد ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 8ر36% خلال الفترة إلى 82ر1 مليار دولار، في حين زادت صادرات السيارات بنسبة 2ر25% لتصل إلى 44ر1 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الصلب والمنتجات النفطية بنسبتي 5ر14% و 3ر51% لتصل إلى مليار دولار و 970 مليون دولار، على الترتيب خلال هذه الفترة. بينما قفزت شحنات السفن بنسبة 74% إلى 660 مليون دولار.

وبحسب الجهة، تراجعت الصادرات إلى الصين الشريك التجاري الأكبر لكوريا بنسبة 6ر20% إلى 74ر2 مليار دولار، مع تأخر التأثير المتوقع لإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% إلى 5ر2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر22% إلى 49ر1 مليار دولار. وانخفضت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 5ر32% إلى 12ر1 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي تراجعت الصادرات بنسبة 6% سنويا إلى 24ر54 مليار دولار، في حين سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهرا في يونيو.

وبلغ إجمالي صادرات كوريا الجنوبية منذ بداية العام الحالي حتى أمس 4ر320 مليار دولار، بانخفاض 5ر12% عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ العجز التجاري حتى الآن 7ر28 مليار دولار.