مكتب المدعي العام الروسي يحظر صحيفة موسكو تايمز

صنف مكتب المدعي العام الروسي صحيفة "موسكو تايمز" الإلكترونية على أنها "منظمة غير مرغوب فيها" وحظرها، حسبما ذكر المكتب في بيان صدر يوم الأربعاء.

وذكر البيان أن عمل الصحيفة "يهدف إلى التشكيك في قرارات القيادة الروسية في كل من السياسة الداخلية والخارجية".

وبعد وقت قصير من بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا، تم حظر موقع الصحيفة في روسيا بزعم تشويه سمعة القوات المسلحة للبلاد.

وفي نوفمبر 2023 ، أضافت السلطات الروسية الصحيفة إلى قائمة "العملاء الأجانب". ويعمل هذا التصنيف على وصم وإسكات الأفراد والمنظمات الناقدة.

ويعني تنصيف "منظمة غير مرغوب فيها" الآن أن أي تعاون مع الصحيفة أو مدفوعات لها يعتبر جريمة جنائية في روسيا.

وكانت السلطات الروسية قد صنفت في السابق العديد من وسائل الإعلام الروسية المستقلة الأخرى المعروفة على الإنترنت مثل ميدوسا وذا إنسايدر وإيستوريز على أنها غير مرغوب فيها وحظرتها.

وبرر مكتب المدعي العام الحظر المفروض على صحيفة موسكو تايمز بالاستشهاد بتعاون الصحيفة مع هذه الوسائل الإعلامية.

وتأسست صحيفة موسكو تايمز عام 1992 كصحيفة يومية باللغة الإنجليزية في موسكو من قبل ناشر هولندي. وكانت آخر مرة مملوكة لمؤسسة. وتم إيقاف النسخة المطبوعة في عام 2017. وتتوفر نسخة باللغة الروسية عبر الإنترنت منذ عام 2020.