مساهمو والجرينز يوافقون على بيع الشركة مقابل 10 مليارات دولار

وافق مساهمو مجموعة والجرينز بوتس آليانس السويسرية الأمريكية لإدارة الصيدليات وصناعة الأدوية بأغلبية ساحقة على قبول عرض الاستحواذ المقدم من شركة سيكامور بارتنرز للاستثمار المالي الخاص مقابل 10 مليارات دولار.

يذكر أن سلاسل الصيدليات في الولايات المتحدة مثل والجرينز، وسي.في.إس، ورايت إيد، حيث أغلقت مئات المتاجر بسبب تغير سلوك المستهلك، وانخفاض هوامش أرباح الصيدليات، وارتفاع التكاليف. وتعتزم مجموعة والجرينز إغلاق أكثر من 1000 صيدلية حتى عام 2027، بينما تقدمت رايت إيد بطلب للحماية من الإفلاس في مايو، في ثاني رحلة لها إلى محكمة الإفلاس خلال سنوات.

ووفقا لشروط الصفقة التي أعلنتها الشركتان اليوم الجمعة سيحصل مساهمو والجرينز على 11.45 دولار للسهم الواحد من شركة سيكامور بارتنرز.

كما قد يحصلون على ما يصل إلى 3 دولارات إضافية للسهم الواحد من خلال تسييل ديون والجرينز وحصصها في عيادات فيليدج إم.دي التابعة لها.

كما ستمنح هذا الصفقة شركة والجرينز التي ستحولها إلى شركة خاصة، مرونةً أكبر لإجراء تغييرات لتحسين أعمالها دون القلق من رد فعل المتعاملين في بورصة وول ستريت.

يذكر أن والجرينز تأسست عام 1901، وتم طرحها في البورصة منذ عام 1927.

من ناحيته قال تيم وينتوورث، الرئيس التنفيذي لشركة والجرينز "من خلال الشراكة مع سيكامور بارتنرز، سنكون في وضع أفضل لتسريع استراتيجية التحول لدينا".