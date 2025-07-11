سعود عبد الحميد يرفض الدوري السعودي

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي السعودي سعود عبدالحميد، لاعب نادي روما الإيطالي، من الانضمام إلى نادي تولوز الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، توصل عبدالحميد إلى اتفاق رسمي مع تولوز للعب ضمن صفوفه على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي روما وافقت على رحيل الظهير السعودي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي، بعد فترة شهدت ابتعاد اللاعب عن المشاركة المنتظمة مع الذئاب.

وقد فضّل عبدالحميد خيار الإعارة لضمان الحصول على وقت لعب أكبر خلال الموسم المقبل.

كما أفادت التقارير بأن أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع عبدالحميد خلال الساعات الأخيرة، لكن اللاعب اقترب أكثر من إتمام صفقته مع تولوز الفرنسي.