مسلحون يخطفون ويقتلون 9 ركاب من حافلتين على طريق سريع بجنوب غرب باكستان

أعلن مسؤولون في باكستان إن مسلحين في جنوب غرب البلاد خطفوا وقتلوا تسعة أشخاص بعد إيقاف حافلتي ركاب في طريق سريع ليل أمس الخميس.

وقال المسؤول المحلي سعادت حسين، اليوم الجمعة، إن الهجمات وقعت أثناء الليل في مقاطعتي زوب ولورالاي بإقليم بلوشستان خلال رحلة الحافلتين من كيتا، عاصمة إقليم بلوشستان، إلى إقليم البنجاب.

ولاذ المهاجمون بالفرار، وأطلقت عملية بحث عنهم. وقال حسين إن السلطات انتشلت الجثامين على طول الطريق السريع.

وقال إشفاق شودري، المسؤول بمقاطعة ديرا غازي في إقليم البنجاب، إنه بدا أن المهاجمين استهدفوا الركاب من البنجاب تحديدا.

ولم تعلن أي جماعة، على الفور، مسؤوليتها عن خطف وقتل ركاب الحافلتين.

وأدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في بيان "القتل الوحشي للركاب" في بلوشستان، وألقى باللائمة على جيش تحرير بلوشستان المحظور في الهجوم، قائلا إن الجماعة تريد "نشر الفوضى وعدم الاستقرار في باكستان".

وقتل جيش تحرير بلوشستان 23 راكبا في الإقليم في هجوم مماثل العام الماضي.

وأصدرت الجماعة المسلحة بيانا مساء أمس الخميس، قالت فيه إنها كانت ضالعة في هجوم على معسكر تابع للجيش في مقاطعة سوراب بالإقليم، أي بعيدا عن مناطق الهجوم على الحافلات.