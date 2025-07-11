أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهات مشددة بشن حملات تفتيشية موسعة على بائعي المواد البترولية غير المرخصين في الطرق العامة والأرصفة، نظرًا لما تمثله هذه الممارسات العشوائية من تهديد خطير لحياة المواطنين وسلامة الممتلكات، في ظل قابلية تلك المواد للاشتعال السريع.

وأكد المحافظ أن التعامل مع المواد البترولية يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين، وأن الحملات ستُنَفذ بشكل دوري ومفاجئ لضبط المخالفين وردع المتلاعبين.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، أن تعليمات المحافظ شملت أيضًا التشديد على محطات الوقود بعدم بيع البنزين بصورة سائبة، والتقيد التام بالقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، مع التنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز لمنع أية ممارسات مخالفة.

ونفذت مديرية التموين حملة موسعة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا ضد بائعي المواد البترولية المخالفين، حيث تم تحرير محضر ضد بائع متجول بحي بولاق الدكرور لبيعه بنزين 80 بطريقة غير مشروعة، وتم التحفظ على 80 لترًا، كما ضبطت منشأة غير مرخصة بنفس الحي بحوزتها 50 لترًا من البنزين.

وفي السياق ذاته، تم ضبط كشك غير مرخص بنفس الحي بحوزته 20 لترًا من بنزين 80 و20 لترًا من السولار، كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع الزيوت في حي المنيرة لاحتوائه على 60 لترًا من السولار.

كما ضبطت الحملة 140 لترًا من السولار مُعبأة داخل جراكن على سيارة بمدينة 6 أكتوبر، وضبطت 1000 لتر من السولار داخل تنك سيارة بمركز أطفيح، و700 لتر داخل براميل بإحدى المحطات. وفي مركز العياط، تم ضبط 40 لترًا من بنزين 92 داخل أحد المحال، بالإضافة إلى 100 لتر من السولار و130 لترًا من بنزين 80 داخل محل بمركز الصف.