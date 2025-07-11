الأوقاف الفلسطينية: نبش الاحتلال المقابر في خان يونس انتهاك سافر للقيم الدينية والإنسانية

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت "جريمة مروعة"، باجتياح المقبرة التركية غرب محافظة خان يونس، و نبش القبور وسرقة جثامين الشهداء والموتى، فجر الخميس.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة الواقعة بمنطقة المواصي مستخدمة الدبابات والجرافات، وشرعت في تجريف المقابر ونبشها، في انتهاك سافر لكل القيم الدينية والإنسانية والأعراف الدولية، ووصفت السلوك الإسرائيلي بـالوحشي الإجرامي الذي يفتقر لأي سند أخلاقي أو قانوني.

وأضاف البيان أن الجريمة ترافقت مع تدمير واسع لمخيمات النازحين المقامة في محيط المقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي لجأت إلى تلك المنطقة هربًا من القصف، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب القطاع.

وأدانت وزارة الأوقاف - بأشد العبارات - الاعتداء الصارخ على حرمة الموتى وقدسية المقابر، مؤكدة أن الاحتلال لا يكتفي بقتل الأحياء بل يلاحق الأموات في قبورهم، في تجاوز خطير للقيم السماوية والقوانين الدولية التي تحظر المساس بجثامين الموتى حتى أثناء الحروب.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمر نحو 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي من أصل 60 مقبرة في أنحاء قطاع غزة، منذ بدء عدوانه الحالي، ما يدل على استهداف ممنهج للمقابر تحت ذرائع أمنية زائفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، لا سيما المؤسسات القانونية والحقوقية، بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقابر والمقدسات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين، أحياءً وأمواتًا.

وختمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من مآسٍ، سيبقى متمسكًا بحقه، مدافعًا عن أرضه ومقدساته، ومُكرّمًا لموتاه.