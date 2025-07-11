فينجر يرفض انتقادات كلوب المتعلقة بمونديال الأندية

رفض أرسن فينجر، الانتقادات الشديدة التي وجهها يورجن كلوب، لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أمريكا، وقال إن كرة القدم العالمية كانت بحاجة للبطولة بشكلها الجديد، الموسع.

وقال فينجر في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :" لكل شخص الحق في إبداء رأيه، وأنا لا أشارك يورجن كلوب وجهة نظره على الإطلاق".

وقال كلوب، مدرب ليفربول السابق، لصحيفة "فيلت آم سونتاج" قبل أسبوعين إن مونديال الأندية "أسوأ فكرة على الإطلاق تم تطبيقها في كرة القدم".

وكان لفينجر، المدرب السابق لفريق أرسنال والذي يشغل الآن منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رأي مختلف.

وقال :"أشعر أنه كانت هناك حاجة لإقامة بطولة كأس العالم للأندية. إذا سألت جميع الأندية التي شاركت هنا، فستكون مئة بالمئة من الإجابات أنهم يودون المشاركة مرة أخرى. وهذه أفضل إجابة على ما تفكر به الأندية بشأن بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف :"والسؤال الحاسم هو هل أعجبت الجماهير بالبطولة أم لا؟ نحن نعتقد أن التوقعات بشأن الحضور الجماهيري كانت منخفضة، لكن في الواقع كانت الأعداد أكبر بكثير. والإجابة واضحة ".

وحضر ما يقرب من 5ر2 مليون شخص مباريات البطولة التي شارك بها 32 فريقا، والتي تختتم منافساتها يوم الأحد بإقامة المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وتشيلسي، ويخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور اللقاء.

مع ذلك، فإن الحرارة الشديدة، ومواعيد انطلاق المباريات المبكرة لإرضاء الجمهور الأوروبي، بالإضافة إلى وجود فرق أقل جاذبية وارتفاع أسعار التذاكر في البداية، كلها عوامل أدت إلى وجود الكثير من المقاعد الخالية في عدد من المباريات، خاصة في المراحل الأولى من البطولة.

وكانت الأجواء الحارة عاملا رئيسيا، وتحدث فينجر عن الأمر باعتباره تجربة تعليمية مهمة استعدادا لبطولة كأس العالم، التي تقام العام المقبل، الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا.

وقال فينجر :" الحرارة في بعض المباريات كانت مشكلة، ولكننا حاولنا التعامل معها من خلال فترات التوقف لشرب الماء، ورش أرضية الملعب بالماء خلال الاستراحة، وبشكل عام أشعر أننا تعلمنا الكثير في هذا الجانب".

وأضاف :" من المؤكد أنه في العام المقبل ستكون هناك أيضا ملاعب أكثر مزودة بأسقف، وسيتم مراعاة أوقات البث التلفزيوني بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تمثل الظروف الجوية مشكلة للجميع".