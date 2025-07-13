 إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 11:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 11:00 ص

أُصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ ووقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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