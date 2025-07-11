انطلاق الدورة الثامنة عشرة من مهرجان قسم المسرح الدولي بمكتبة الإسكندرية

انطلق في السابعة من مساء اليوم على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

تضمنت فقرات حفل الافتتاح السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم الكلمات الافتتاحية للدكتورة منال فودة، رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان، والدكتورة نديرة صبحي، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، والدكتور محمد السوداني، وكيل كلية الآداب.

وتلا ذلك تسليم شهادات التقدير لكل العروض المشاركة، ثم الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان، والتي ضمّت كلًّا من: رئيس لجنة التحكيم، مدرب التمثيل إيفدوكيموس تسولاكيديس، مدير مدرسة مسرح التغيير بأثينا – اليونان، والدكتور أبو الحسن سلام من مصر، والدكتورة ليلى عبد المنعم من مصر، والفنان الكويتي المخرج عزيز صفر، والفنان المصري السينوغرافي عمرو عبد الله، والمخرج المصري أحمد خالد أمين، والفنان المصري المخرج سامح بسيوني.

واختُتم حفل الافتتاح بعرض الافتتاح المسرحي "شاشة" من إيطاليا.





وأكدت الدكتورة منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب، خلال كلمتها، أنه لم يكن لهذه الدورة أن تحقق هذا القدر من الانتشار المحلي والدولي دون جهود كبيرة من مجموعة من الجهات والمؤسسات التي سعت لتذليل أي صعاب تواجه تحقيق هذا الحلم.

وقالت: «يسعدنا أن نقدم خالص الشكر والامتنان لهذه الجهات والمؤسسات والأفراد الذين قدموا يد العون كي نقف اليوم فخورين بقسم المسرح، وكلية الآداب، وجامعة الإسكندرية العريقة».

ومن هذه الجهات: قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأستاذ محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الشاطبي، الأستاذ ممدوح عباس، مدير المدينة الجامعية، الأستاذ حسام عبد المولى، مدير عام الشؤون الإدارية بجامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة نديرة صبحي، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

وقال الدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان: «تُعد هذه الدورة مختلفة بشكل كبير، كونها الدورة الدولية الأولى، ويعود الفضل في انطلاق المهرجان نحو العالمية إلى الدعم غير المحدود من الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الذي منحنا شرف رعاية سيادته للمهرجان.

ولم يكن هذا الحلم ليتحقق لولا دعم السادة نواب رئيس الجامعة، وهم: الأستاذ الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور علي عبد المحسن، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وكذلك السادة القائمين على رعاية شباب الجامعة: الأستاذ شهاب محروس، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ محمد فوزي، مدير إدارة اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والأستاذ علي أحمد علي، المشرف بإدارة اتحاد طلاب الجامعة، وأنشطتها المختلفة. وبالتأكيد نُقدر الجهود التي قام بها اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، واللجنة الفنية العليا، وجميع المتطوعين من الجهات التنظيمية للمهرجان».

تضم اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم: الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور هاني أبو الحسن، والدكتور أحمد صقر، والدكتورة منال فودة، رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت، مدير المهرجان، والدكتور طارق عبد المنعم.

وتُعد هذه الدورة من المهرجان أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية، هي: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

وتنقسم مسابقات دورة هذا العام إلى محورين: (العروض الطويلة والعروض القصيرة).

وقد تقدم للمشاركة في هذه الدورة 105 عروض مسرحية من داخل مصر وخارجها، تم اختيار 10 عروض منها للمشاركة في محور العروض الطويلة، و11 عرضًا من أصل 65 عرضًا تقدموا في محور العروض القصيرة.