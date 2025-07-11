طوكيو تحث الصين على وقف تحليق مقاتلاتها قرب الطائرات العسكرية اليابانية

طالبت اليابان الصين بوقف تحليق طائراتها المقاتلة على مسافة قريبة بشكل غير طبيعي من طائرات الاستطلاع اليابانية، وقالت إن ذلك يحدث بشكل متكرر وقد يتسبب في اصطدام.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن مقاتلة-قاذفة صينية من طراز جيه إتش-7 حلقت على مسافة لا تتعدى 30 مترا من طائرة استخبارات إلكترونية يابانية من طراز واي إس-11 إي بي تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية يومي الأربعاء والخميس. وقالت الوزارة إن الحادث وقع خارج المجال الجوي الياباني فوق بحر الصين الشرقي ولم يتسبب في أي أضرار للجانب الياباني.

ولم تصدر الصين على الفور أي تعليق على الحادث الأخير. وفي السابق، زعمت بكين أن اليابان حلقت بالقرب من طائراتها وكانت تتجسس على النشاط العسكري الصيني العادي وطالبت اليابان بوقف تصرفاتها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس إن نائب وزير الخارجية تاكيهيرو فوناكوشي أعرب للسفير الصيني في اليابان وو جيانجهاوعن "قلق بالغ" وطالب بكين بشدة بوقف النشاط الذي قد "يثير تصادمات عرضية" وحث الصين بشدة على ضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات.