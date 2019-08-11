البرهان يهنئ السودانيين بالعيد ويدعو إلى جمع الشمل والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني

وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان -اليوم الأحد- خطابا للأمة السودانية بمناسبة عيد الأضحى دعا فيه إلى جمع الشمل والاستعداد لوضع الأساس لحكم مدني.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البرهان القول: "يمر علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام وبلادنا تفيض فرحا بعد التوافق على الوثيقة الدستورية الذي تم في الرابع من أغسطس الجاري".

وأضاف: "إننا، وفي ظل هذا الواقع الجديد، لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه".

وقال: "التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الماضي والاستعداد لوضع الأسس لحكمٍ مدنيٍ أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع".

وقدم البرهان شكرا خاصا "للشعب السوداني الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية"، موجها التحية لشباب الثوار وكلا من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.