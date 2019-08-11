من الرائع قضاء تجربة تناول العشاء على الشاطئ أو في قارب داخل الماء، فتخيل أنك تتناول العشاء في مطعم في قلب الماء وسط الكائنات البحرية الجميلة ورائحة الماء المالح.

وتستعرض صحيفة "reader’s digest" الأمريكية تجربة تناول طعام في أكبر مطاعم تحت الماء في العالم، ويعد المطعم المائي الذي يقع في أقصى الطرف الجنوبي من النرويج، هو أول مطعم تحت الماء في أوروبا وأكبرهم ويسمح لك المطعم مشاهدة نادرة للحياة البحرية في شمال المحيط الأطلسي.

ويقول رواد المطعم إنه يتم تقديم العشاء في واحدة من أروع المباني التي تم إعدادها من قبل لمطعم، إنه يشبه إلى حد ما مخبأ خرساني تم إسقاطه في المحيط وفيه شباك ضخم يسمح لك برؤوية الحياة البحرية.

يتكون الطابق الأول بالكامل من خشب البلوط، وممر يوجه إلى الطابق الثاني الذي يضم حانة شمبانيا، ثم ينزل الضيوف إلى الطابق الأخير الذي لا يسع أكثر من 40 ضيفًا لمشاهدة المنظر البانورامي الرائع.

ويقدم المطعم أطباق مأخوذة من الحياة البحرية المحلية غير المنتشرة، و يتم ربط الأطباق بالنباتات والأسماك التي يمكن رؤيتها من النافذة، وسجل المطعم قبل افتتاحه أكثر من 7000 حجز، وهو معروف بأشهر وقت للانتظار في العالم.

وعلى الرغم من أن فترة الانتظار طويلة، يتم حجز المطعم بالكامل تقريبًا حتى يناير عام 2020 إلا أن تلك الأشهر ستمنحك الوقت لتوفير ثمن الوجبات الباهظ.