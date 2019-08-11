مقتل 5 أشخاص بعد انقلاب قارب في بحيرة كيفو في الكونغو

ذكر سياسي محلي في الكونغو اليوم الأحد أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 20 آخرون، بعد انقلاب قارب في بحيرة كيفو شرق الكونغو.

وقال ثيو نجوابيدي، حاكم إقليم ساوث كيفو إن القارب الذي كان يقل حوالي مئة شخص انقلب أمس السبت.

وتم إنقاذ معظم الركاب، لكن مازال حوالي 20 شخصا مفقودين.

وأضاف نجوابيدي أن أصحاب القارب لم يلتزموا بالقوانين وتم اعتقالهم.

وذكر جاسون تانجاينجابو، أحد ممثلي المجتمع المدني في إقليم ساوث كيفو أن معظم الأشخاص على متن القارب لم يكن لديهم سترات نجاة. بالإضافة إلى ذلك كان القارب مكتظا.

وتفصل البحيرة التي يبلغ مساحتها 2700 كيلومتر مربع الكونغو عن رواندا.