سالفيني: لا أخطط لخروج إيطاليا من منطقة اليورو

قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إنه لا يخطط مطلقا لخروج إيطاليا من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها سالفيني، زعيم حزب الرابطة الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك في مدينة بوليكورو بجنوبى إيطاليا، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

ووعد سالفيني بـ "حوار بناء" مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة إيطاليا لعام 2020.

كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي اتهم وزير سالفيني، أمس الأول الخميس، بافتعال أزمة حكومية، مشيرا إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي جرت مؤخرا لحزبه.

كما اتهم كونتي، خلال مؤتمر صحفي، وزير داخليته سالفينى بـ "الاختباء وراء الخطابة والشعارات الإعلامية"، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان "لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ".

وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، وليس قرار سالفيني.

وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

وكان سالفيني قد دعا في وقت سابق من يوم الخميس إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان.

ولكن حزب سالفيني لم يطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء كونتي الذي شارك في محادثات الخميس في محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.