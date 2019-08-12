ناخبو الأرجنتين يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات تمهيدية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه ناخبو الأرجنتين إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات تمهيدية يُنظر إليها على أنها أفضل مقياس حتى الآن لفرص الرئيس موريسيو ماكري، للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتواجه سياسات ماكري الصديقة للسوق تحديات من ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة الرئيسي، حسب وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد .

ويتوقف التصويت على حالة الاقتصاد الذي يظهر علامات على التعافي ببطء من الركود.

ولا يزال التضخم أعلى من 50% وتضاعفت أرقام البطالة.

ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة للفوز أمام الرئيس لأن الكثير من الأرجنتينيين يحملون مرشح فيرنانديز لمنصب نائب الرئيس المسؤولية عن المشاكل الاقتصادية التي يتعامل معها ماكري الآن.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في الأرجنتين في 27 تشرين أول/أكتوبر 2019، لانتخاب رئيس الأرجنتين، وأعضاء الكونجرس الوطني وحكام معظم المقاطعات.