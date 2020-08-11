ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور وفقا لآخر التحديثات

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، في سوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.65 جنيه.
البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 4 جنيهات.
الكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1 إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي من 2 إلى 3.5 جنيه.
الخيار البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
البامية من 15 إلى 17 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها.
الليمون البلدي من 4 إلى 8 جنيهات.
عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها.
مانجو بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
الخوخ المستورد بسعر 13 جنيها.