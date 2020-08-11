مجلس الأمن الوطني العراقي يناقش التجاوزات التركية على سيادة البلاد

ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، التدخلات التركية المستمرة على الأراضي العراقية واعتدائها على سيادتها.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي -في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز)- "إن مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد الجلسة الرابعة برئاسة الأعرجي وحضور جميع أعضاء المجلس من وكلاء وزارات (الخارجية، العدل، الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات الوطني، رئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية الأخرى)".

وأوضح الأعرجي، خلال الجلسة وفقاً للبيان، عدة خطوات سيتم اتخاذها لتقديم شكوى في الاعتداءات المستمرة من الجانب التركي على سيادة العراق.

جدير بالذكر أن القوات التركية تقوم بشن هجمات بطائرات وقصف مدفعي على عدة مواقع تزعم أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، ويسقط جراء هذه الهجمات عشرات القتلى والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء.