قالت مارجرت عازر عضو مجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ أثبتت أن دائمًا الشعب المصري هو البطل الحقيقي لجميع الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت في لقائها لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، أنه كانت هناك بعض التوقعات أن العملية الانتخابية لن تشهد إقبالا كبيرا، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، ذاكرة أن المواطنين حرصوا على المشاركة منذ اللحظة الأولى، لإدراكهم أهمية المجلس.

وتابعت: «مجلس النواب تحمل الكثير من الضغوطات، وبذل أعضاؤه مجهودًا كبيرًا في التشريعات المختلفة»، لافتة إلى ضرورة وجود مجلس الشيوخ الذي سيكون بمثابة مجلس من المتخصصين والحكماء، الذي يساعد بدرجة كبيرة في القوانين التي ستحال من الرئيس أو من البرلمان.

وأوضحت أن «مجلس الشيوخ سيتيح لنا دراسات لهذه لقوانين، وهو ما سيكون إضافة للمواطن ولأعضاء مجلس النواب، لأنه سيساعد على خروج التشريعات بشكل منضبط».

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.