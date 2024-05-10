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رفضت المحكمة الرياضية الدولية "بلوزان" مساء اليوم الجمعة، الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم واتحاد العاصمة الجزائري بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الصادر يوم 30 أبريل والذي يقضي بخسارة الفريق الجزائري ذهابا وايابا أمام نهضة بركان.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد قرر عدم خوض مباراتي ذهاب وإياب مباراة نصف نهائي الكونفدرالية لأسباب سياسية، ليعتبره الاتحاد الأفريقي منسحبًا من المباراتين ويتأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية ليواجه الزمالك.

وتأهل فريق النهضة البركانية المغربي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي ستجمعه ذهابا بفريق الزمالك يوم 12مايو بالملعب البلدي ببركان وايابا يوم 19مايو بالقاهرة.