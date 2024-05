جوزيب بوريل: المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة والدول المصدقة على نظامها ملزمة بتنفيذ قراراتها

علق مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على البيان الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي أعلن فيه السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن «المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، تتمتع بولاية التحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، بموجب القانون الدولي»، مؤكدًا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

