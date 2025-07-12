القناة 13 العبرية: الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة رغم تعثر المفاوضات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن فريق المفاوضات باق في الدوحة لمواصلة الجهود لإبرام صفقة.

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة، اليوم السبت، أن "المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه"من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، على الرغم من العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء غد جلسة لإجراء مشاورات بشأن صفقة تبادل الأسرى، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون فلسطينيون بأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس في قطر "على وشك الانهيار".