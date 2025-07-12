مهاجرون يعبرون القنال الإنجليزي بعد يوم من توقيع ماكرون وستارمر اتفاقا جديدا

عبر أكثر من 350 مهاجرا القنال الإنجليزي يوم الجمعة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية.

وجاءت حالات العبور هذه بعد يوم واحد فقط من توقيع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اتفاقًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ يهدف إلى ردع المهاجرين عن القيام بهذه الرحلة الخطيرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، قام نحو 353 شخصا برحلة العبور عبر القنال على متن قوارب صغيرة يوم الجمعة، وهو انخفاض عن عدد الـ573 شخصا الذين عبروا يوم الخميس، وهو أول يوم تُسجل فيه مثل هذه الرحلات منذ أسبوع.

وجرى رصد مزيد من حالات العبور اليوم السبت، لكن الأرقام الكاملة لم تُنشر بعد.

وقالت قوات خفر السواحل، إن سفن القوة الحدودية البريطانية وفرق الإنقاذ البحري استُدعيت يومي الخميس والجمعة استجابة لتقارير عن عبور عدة قوارب القنال.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل: "يقوم خفر السواحل البريطاني بتنسيق الاستجابة لعدة حوادث تتعلق بقوارب صغيرة في القنال يومي 10 و11 يوليو.. وتم إرسال سفن تابعة لقوة الحدود البريطانية وفرق الإنقاذ البحري كجزء من هذه الاستجابة".

وبموجب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء البريطاني وماكرون، ستتمكن المملكة المتحدة لأول مرة من إعادة المهاجرين إلى فرنسا مقابل استقبال طالبي لجوء لديهم روابط ببريطانيا.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق المسمى بـ"واحد مقابل واحد" على أساس تجريبي خلال الأسابيع المقبلة، لكنه لا يزال بحاجة إلى التحقق القانوني النهائي من الاتحاد الأوروبي.