سوناك: بريطانيا ستدفع تعويضات شاملة لضحايا الدم الملوث

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بريطانيا ستدفع "تعويضات شاملة" لضحايا فضيحة الدم الملوث التي استمرت لعقود.

وتعتزم الحكومة تحديد تفاصيل برنامج التعويضات في مجلس العموم غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوناك قوله إن الحكومة ستلتزم بتوصيات التحقيق في فضيحة الدم الملوث فيما يتعلق بالتعويضات، وتأكيده أن "بريطانيا ستدفع "أيا كانت التكلفة".

يذكر أن أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية "اتش اي في" وفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في بريطانيا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بعد تلقي العلاج بمنتجات دم ملوث.