ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا

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حصلت جيزيل بيليكو، السيدة التي أصبحت رمزا لحقوق المرأة في فرنسا خلال محاكمة الاغتصاب ضد زوجها السابق وعشرات المتواطئين، على أعلى وسام مدني في فرنسا.

وتم منح بيليكو وسام جوقة الشرف برتبة فارس في قائمة نشرت في الجريدة الرسمية يوم الأحد.

وحكم على زوج بيليكو السابق بالسجن 20 عاما في نهاية العام الماضي بتهمة الاغتصاب المتفاقم، في قضية تاريخية أثارت الرعب في فرنسا والعالم، وأعادت إشعال النقاش حول التشريعات الجنائية بشأن العنف الجنسي.

وقام دومينيك بيليكو بتخدير زوجته آنذاك مرارا وتكرارا، وأساء معاملتها وعرضها على عشرات الغرباء لاغتصابها على مدى ما يقرب من 10 سنوات.

كما حكمت محكمة في مدينة أفينيون جنوب فرنسا في ديسمبر الماضي على 50 متهمًا مشاركًا بالسجن لفترات تتراوح من ثلاث إلى 15 عاما.

وأصرت جيزيل بيليكو على أن تعقد المحاكمة علنا لضمان أن يصبح الاغتصاب وإساءة معاملة النساء محور نقاش عام خارج فرنسا.