أمريكا تعزي في وفاة رئيسي وتؤكد دعمها للشعب الإيراني وكفاحه من أجل الحريات

أعربت الولايات المتحدة، مساء اليوم الإثنين، عن تعازيها الرسمية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في الوفد في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران أمس الاحد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أنه "بينما تختار إيران رئيسا جديدا، فإننا نؤكد مرة أخرى دعمنا للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الإثنين، وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.