أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بصوته صباح اليوم الثلاثاء فى انتخابات مجلس الشيوخ فى لجنة الانتخابات فى المتحف الزراعى بالدقى.

وناشد أبو شقة، جموع الناخبين باستعمال حقهم الدستوري في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال المشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخاً للديقراطة، حيث أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل لها.

وطالب رئيس حزب الوفد، الناخبين بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المشاركة تمثل عرس ديمقراطى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وتستلزم تضافر الجهود والمشاركة الاجتماعية من الجميع لإنجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نصت عليه المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، على أنه: "يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".