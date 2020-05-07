الكاظمي خلال زيارة لكربلاء: جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بوتيرة أعلى

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شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة القضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات وتطبيق القانون على كل من يعتدي على الموظفين أثناء أداء عملهم.

وأكد الكاظمي، خلال زيارة لمحافظة كربلاء لمتابعة حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي برصاص أحد المتجاوزين على الشوارع والطرقات، "ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكل من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بوتيرة أعلى من السابق في جميع المحافظات.

ووجه باستمرار الحملات لإزالة التجاوزات، والعمل على تنفيذ القانون، والقضاء على الفوضى.

وزار رئيس الوزراء صباح اليوم عائلة الخفاجي، الذي لقي حتفه أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء عمله.

جدير بالذكر أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على القاتل.