حرارة قياسية في تونس وحرائق تندلع في الغابات غرب البلاد

سجلت ولايات في تونس اليوم الأربعاء أرقاما قياسية جديدة في درجات الحرارة مع تواصل موجة الحر الشديد في أنحاء البلاد أرغمت العديد على ملازمة البيوت.



وشهدت ولاية القيروان (وسط تونس) أعلى درجة حرارة اليوم بلغت 8ر48 درجة في الظل لتحطم بذلك رقمها السابق في 18 أغسطس عام 1960 حينما شهدت درجة حرارة في حدود 1ر48.



كما بلغت درجة الحرارة في صفاقس اليوم 8ر45 لتتجاوز بذلك رقمها السابق 7ر45 المسجل سنة في 2 أغسطس عام 2005.



وكانت خمس ولايات سجلت أمس الثلاثاء أرقاما قياسية في درجات الحرارة بلغت أقصاها 9ر48 في تونس العاصمة وبنزرت وزغوان والمنستير وباجة.



وقال رئيس قسم التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إن ست مدن الأشد حراراة في أفريقيا كانت من تونس أمس، بينما تواجدت تونس في المرتبة الرابعة عالميا للمناطق الأشد الحرارة بتسجيلها درجة قصوى بلغة 9ر48 درجة في الظل.



وتسبب الحر الشديد في انقطاعات متكررة للكهرباء منذ أمس الثلاثاء مع تسجيل ضغط كبير على استخدام مكيفات التبريد كما عرفت بعض المناطق تعطل شبكات توزيع المياه.



وقالت الحماية المدنية إنها تعاملت أمس مع أكثر من 10 حرائق اندلعت في بنزرت وجندوبة والكاف.



وتكافح وحدات الإطفاء لإخماد حريق كبير اندلع اليوم الأربعاء في غابات ولاية جندوبة غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية التي تشهد حرائق ضخمة.



وأخلت وحدات الحماية المدنية السكان والمواشي في مناطق القريبة تحسبا لامتداد الحرائق.