بنك جولدمان ساكس يتوقع تأثيرا مؤقتا للسلالة دلتا على الطلب على النفط

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، استمرار تراجع أسعار النفط في ظل التأثير المؤقت للطلب على النفط نتيجة انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد في الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن محللي جولدمان ساكس خفضوا توقعاتهم للطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين نتيجة تطورات موقف جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

في الوقت نفسه فإن المحللين دميان كورفالين جيف كوري يتوقعون ارتفاع الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والهند، وهو ما يجعل تأثير انتشار السلالة دلتا على توقعات البنك بالنسبة للطلب على النفط معتدلا.

ويتوقع البنك أن يكون الطلب العالمي على النفط خلال الشهرين المقبلين 8ر97 مليون برميل يوميا مقابل 4ر98 مليون برميل يوميا خلال يوليو الماضي.

كما يتوقع البنك الأمريكي وصول سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 80 دولار للبرميل، مع استمرار نقص المعروض حتى نهاية العام.