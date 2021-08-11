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وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه اليوم إلى المغرب

د ب ا
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 9:30 ص

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى المغرب، في زيارة سيفتتح خلالها مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط.

ووصف لابيد، على حسابه على موقع تويتر، الزيارة بأنها "تاريخية".

وكتب الليلة الماضية: "نتوجه إلى المغرب غدا في زيارة تاريخية، سندشن مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط وسنزور الدار البيضاء ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين".

وتقدم بالشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على "جرأته ورؤيته".

وأضاف: "سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين الجانبين".

وكانت إسرائيل والمغرب اتفقتا نهاية العام الماضي على إقامة علاقات دبلوماسية، بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان أيضا تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات بعد وساطة أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 


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